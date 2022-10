Presidente de YPFB: "Cainco no quiso reunirse conmigo, estoy a un WhatsApp de distancia"

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, calificó como políticas las declaraciones del titular de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Fernando Hurtado, y lo acusó de no preocuparse por sus afiliados y de hablar sin conocimiento de los hechos. “Son afirmaciones totalmente políticas de una persona que no entiende, que no quiso en ningún momento sentarse con YPFB, yo estoy a un WhatsApp de distancia", dijo el funcionario.



Hurtado, en un video difundido por la Cainco el miércoles en el que hizo alusión al paro indefinido en Santa Cruz en demanda de la realización del Censo en 2023, reclamó por la dotación de gas natural al Parque Industrial cruceño.



Hurtado dijo que “el lunes 24 de octubre, YPFB cortó de forma intempestiva el suministro de gas en el Parque Industrial” y que “conversando con varios usuarios” conoció que “en los últimos cinco años no se había producido un corte y una bajada de presión de esas características y con tantas horas de duración”.



“Para intentar salir del paso, YPFB emitió un comunicado indicando que se están haciendo trabajos de mantenimiento ¿en serio nos creen tan inocentes?”, interpeló el titular de los empresarios cruceños.



En este sentido, Dorgathen consideró “tergiversadas, infundadas y desafortunadas las declaraciones” de Hurtado y con un alto contenido político.



“Son afirmaciones totalmente políticas de una persona que no entiende, que no quiso en ningún momento sentarse con YPFB, yo estoy a un WhatsApp de distancia, la segunda reunión que tuvimos con la Cámara Agropecuaria del Oriente fue de un WhatsApp que me enviaron”, afirmó el titular de la estatal petrolera.



Considera que en Hurtado “hay intransigencia, hay un tema netamente político y de desconocimiento técnico, dice bajada de presión del gas, no sabe ni lo que está hablando porque no fue una bajada de presión”.



Desde YPFB explicaron que el miércoles 19 de octubre se informó a todas las empresas del Parque Industrial que el 20 de octubre se iniciaba un mantenimiento y también se realizaría la interconexión de dos nuevas industrias.



Sin embargo, explicó que como efecto del inicio del paro indefinido, el 21 de octubre, las labores del mantenimiento no pudieron completarse porque varios de los equipos no pudieron a travesar los puntos de bloqueo y llegar hasta la zona donde está el City Gate.



“El corte es total. No es una bajada de presión como manifestaba el dirigente de los industriales, necesitamos volver a armar el City Gate para poder abrir la válvula y comenzar recién a presurizar la línea”, explicó a DTV.



Si se permite la labor de los funcionarios de YPFB se concluiría la labor de mantenimiento y el viernes (hoy) se restablecería el servicio.



El presidente de la petrolera estatal dijo además, que Hurtado “no escucha ni siquiera a sus afiliados” porque horas antes de que emita su mensaje, se había reunido con los industriales para ver las opciones de solución al suministro de gas.



Por ejemplo, los industriales ofrecieron formar una caravana para que las cisternas puedan llegar a las estaciones de servicio.



Ante la advertencia de Hurtado de posibles procesos por el corte del suministro, Dorgathen dijo que se responderá por la vía que corresponda y que también se trasladará una acción similar en contra de quienes convocaron al paro indefinido porque ellos impidieron la labor de mantenimiento y provocaron que el corte de suministro del combustible continúe.



Entrega de combustibles complicada