Producción y exportación de quinua boliviana están en caída libre

“La quinua boliviana en su mala hora”. Así, con ese título, el economista y gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, resumió en su columna de análisis el desplome de la producción y las exportaciones de la quinua boliviana, a 10 años de haber promovido Bolivia, ante la ONU, el lanzamiento del ‘Año Internacional de la Quinua’ (2013).

“No hicimos bien la tarea en el país, aunque sí Perú, lamentablemente, y los resultados están a la vista”, dijo Rodríguez, al relievar que duele ver que quienes pudieron convertirse en agroempresarios en el Altiplano, no lo hicieron, perdiendo así la gran oportunidad de mejorar su calidad de vida.

En números redondos, indicó que la exportación de quinua en 2021 sumó $us 62 millones por 29.000 toneladas, lejos de los casi $us 200 millones y 30.000 toneladas de 2014. Entre 2000 y 2021, las exportaciones bolivianas de quinua sumaron $us 1.237 millones por la venta de 408 mil toneladas.

La baja de precios también parece haber desincentivado el cultivo del grano en Bolivia. Entre 2020 y 2021, la producción se disminuyó casi a la mitad, al pasar de 70.170 a 38.800 toneladas, según cifras del IBCE.

En 2021, los principales compradores de la quinua boliviana fueron: EEUU con una participación del 40% sobre el total exportado, seguido de Alemania (13%), Francia (9%), China (8%) y Países Bajos (7%). El dicho periodo, el mayor exportador mundial de quinua fue Perú, en tanto que el principal importador a escala mundial fue EEUU.

Para ayudar a los quinueros, el ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzáles, citado en el reportaje ‘La quinua boliviana, del sueño a una pesadilla’ en France 24, anunció que en ocho meses se ampliará el mercado estadounidense para productos de quinua con valor agregado y que se creará un sistema de certificaciones y denominación de origen para la quinua real orgánica con el fin de obtener un mejor precio por un producto de más calidad.

Según el ministro, el mercado mundial de la quinua es igual a $us 13.000 millones y los productores bolivianos pueden mejorar su economía accediendo a los mismos si cumplen con los estándares internacionales y las certificaciones que respaldan la calidad de la quinua real.

Los dirigentes quinueros, según France 24, ven con expectativa la ayuda del Gobierno para hacer efectiva la denominación de origen para varias comunidades, un tema que lleva discutiéndose hace casi dos décadas. Esa ‘herramienta comercial’ permitiría tener mejores precios como incentivo para que las nuevas generaciones no dejen sus tierras y migren, algo que ya se vive en Bolivia.

Lea también ECONOMÍA Productos no tradicionales, la tabla de salvación de ventas externas En 10 meses de 2021, las denominadas exportaciones de productos no tradicionales alcanzaron un valor de $us 2.245 millones, cifra superior a los $us 1.940 millones que dejaron las ventas de hidrocarburos en el mismo tiempo

​