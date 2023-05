Productores del Norte cruceño alistan ‘tractorazo’ por la restricción a venta de diésel

La reunión del Gobierno con los sectores productivos no logró desactivar la protesta. Así, más de 300 tractores y 2.000 productores de soya y caña de azúcar se concentrarán mañana lunes en Montero para exigir la derogación de los decretos 4910 y 2911, por considerar que atentan contra el sector productivo y el empleo en el país.​ “El tractorazo sigue en pie”, remarcó Eliazer Arellano, presidente del Grupo Norte de la Asociación de Productores Soyeros. La organización prevé que “más de 300 tractores” se reúnan desde las 07:30 en Minero, para luego dirigirse en caravana hacia Montero, donde habrá una concentración en la que participarán más de 2.000 productores soyeros y cañeros. Arellano sostuvo que los productores demandan la derogación de los decretos 4910 y 4911, que se determine la libre exportación y que se autorice la biotecnología, necesaria en momentos en los que el agro está cada vez más golpeado por los fenómenos climáticos. Como a los maestros que están en huelga en La Paz y a otros sectores laborales, “el Gobierno nunca ha escuchado al sector productivo. No le importa Bolivia ni la gente humilde que lo apoyó”, dijo el dirigente. El 12 de abril pasado, el Gobierno aprobó los decretos supremos 4910 y 4911, con el objetivo de incrementar los mecanismos de regulación, control, supervisión y fiscalización en la comercialización de gasolinas y diésel a través de varias modificaciones e incorporaciones al marco legal vigente. Menos volúmenes de diésel

Uno de los ajustes, por ejemplo, es que amplía la prohibición de venta de volúmenes mayores a 120 litros de combustible en tambores a cualquier otro tipo de envase apto para esa cantidad.



“Ellos no han socializado esos decretos. Directamente nos llegaron a nosotros los agricultores cuando estamos en plena cosecha de soya y al mismo tiempo preparando nuestros terrenos. Un solo tractor necesita 600 litros de diésel por día, pero a los productores no nos quieren dar más de 120 litros por mes”, afirmó Arellano.



Las autorizaciones para cargar mayores volúmenes de combustible, indicó, demandan de los productores un costo adicional que en estos momentos de crisis económica no están dispuestos a pagar.



El representante contó además que el control de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Policía a la venta de volúmenes de diésel mayores a 120 litros en los surtidores ya ocasionó la detención de un productor y de una empleada de un surtidor. “Se los llevaron enmanillados, como si fueran maleantes”, lamentó.



El dirigente advirtió que al no contar con el combustible los productores se verán obligados a reducir personal, lo que podría aumentar la delincuencia por la falta de empleo.



El sector productivo alertó desde hace varios días de problemas en la provisión de combustibles, en tanto que YPFB habla de un “abastecimiento controlado”.



El viernes pasado, se reunieron autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), de la ANH y de la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC), con representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), y del sector cañero.



En este encuentro, el Gobierno se abrió la posibilidad de suspender temporalmente las limitaciones a la venta de diésel contempladas en el Decreto 4910. Se prevé que mañana lunes se reunan nuevamente ambos sectores para concretar acuerdos.



Según Arellano, hay información de que llegó una carta del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, para reunirse con los productores movilizados el próximo miércoles, aunque la información no fue confirmada.



“No sabemos nada nosotros”, afirmó el dirigente, que pide que el diálogo sea con el presidente Luis Arce.



El conflicto tiende a crecer, ya que el mayor control en la venta de combustibles puso también en pie de alerta el sector transporte, que definirá medidas en las próximas horas.