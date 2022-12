Rechazan demandas de Dulon LLC en el arbitraje que interpuso contra Emapa

El laudo arbitral emitido por esa corte inglesa rechazó el pago de $us 15 millones que pedía el demandante; la reposición de $us 400.000 por la pérdida de depósito pagado y de $us 803.639 por el flete prepago; y el lucro cesante de $us 3 millones, daños relativos a la reputación, costas legales de $us 800.000 y costas judiciales de $us 232.202.