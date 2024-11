Rolando Morales: "El agro en Cochabamba está en terapia intensiva"

Cochabamba fue el departamento más perjudicado por los bloqueos que, durante 23 días mantuvo a ese departamento sin provisión de insumos, alimentos ni combustible. El vicepresidente y vocero de la Cámara Agropecuaria de esa región (CAC) dice que tardará ocho meses en reponer los daños que llegaron a $us 30 millones.

Hemos llegado al extremo de que, en la ciudad de Cochabamba, hemos tenido crisis alimentaria , los mercados totalmente desabastecidos de carne roja, carne blanca; no había ya hortalizas ni verduras, menos fruta. Peor aún, hemos encontrado que las 22.000 familias productoras de banano de los cinco municipios, en una señal de protesta pacífica, han tenido que regalar su producto.

El impacto social de estas medidas. El cierre de unidades productivas las estamos contabilizando recién, pero esto ha generado desempleo, lo cual es, indudablemente, un "inducente" hacia la delincuencia. En el sector pecuario es mucho más complicada la crisis porque nosotros c ompramos más del 70% de los insumos, desde recargar las granjas con pollitos bebés, soya, maíz, sorgo y otros productos, que hoy no los hemos podido tener a mano.

No estamos pudiendo encarar, aún, la siembra de verano que empieza a mediados de octubre y acaba a principios de noviembre. No hemos podido hacerlo por tres factores fundamentales: violencia en los caminos, falta de libre transitabilidad, altos costos de los insumos y combustible. Hace mucho tiempo no tenemos la libertad de poder tener, por ejemplo, diésel.