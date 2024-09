Rosario Paz, CEO de Nexocorp: “Creo que es posible un país con mayor bienestar y acceso a la salud ”

_¿Cómo es Rosario como empresaria, como líder y como CEO de Nexocorp? Soy muy exigente conmigo misma, me gustan las cosas bien planificadas y bien hechas. A lo largo de mi carrera he aprendido a rodearme y a confiar en mi equipo, personas maravillosas con profunda vocación de servicio y expertas en sus áreas y están bien alineadas con el propósito que tiene Nexocorp. Por otra parte, liderar una empresa de 87 años con más de 2.700 colaboradores y más de 200 sucursales en todo el país implica una gran responsabilidad, así que a diario hacemos el mayor esfuerzo por cuidar las empresas, más cuando estamos en un entorno complejo y con mucha incertidumbre.

_Dicen que el éxito es la suma de las decisiones ¿cómo hace para tomar decisiones que a la luz de los resultados han sido buenas? Sobre mis espaldas están las familias que dependen de Farmacorp o de algunas de las unidades de negocio de Nexocorp, el futuro de mi familia y la confianza de los clientes. Por eso cuido mucho las decisiones que tomo y me apoyo mucho en mi equipo. Las decisiones estratégicas pasan siempre por un análisis, una investigación y se enmarcan dentro de una planificación. Para las del día a día, normalmente sigo una rutina, suelo ser muy metódica y trato de estar enfocada en el presente. No tengo una receta, pero suelo imaginar escenarios y consecuencias de cada decisión que pueda tomar y eso me ayuda mucho para la decisión.

_La vida no es solamente trabajo y permanentemente estamos en esa búsqueda del equilibrio,¿cómo es cuando no está trabajando? ¿cómo es cuando está en su casa?

Voy al contrario de lo que puedan pensar, mi círculo de amistad es muy pequeño, soy muy tranquila, me gusta estar en casa, compartir con mi familia, en especial con mi madre y mis hermanos. Comparto mucho con mis hijos cuando viajo a verlos y como toda mamá orgullosa, me hace feliz verlos creciendo y formándose en lo que les gusta.

Y es ahí en mis viajes también que aprendo mucho. Para mí es muy útil porque en esos momentos en los que estoy atenta para identificar tendencias en varias áreas, ampliar mi mirada y creer que es posible un país con mayor bienestar y acceso a la salud.