Salta prevé inversión de $us 6.000 millones para explotar su litio desde el 2023

El vicegobernador de Salta, Antonio Óscar Marocco, reveló que la inversión será de casi $us 6.000 millones para proyectos de explotación del litio desde el próximo año.

De ese monto total, la empresa china Tibet Summit Resources anunció una millonaria inversión de $us 2.200 millones en dos proyectos de Salta, de los cuales $us 1.500 millones en una planta para producir más de 50.000 toneladas de litio y $us 700 millones en el proyecto Salar de Diablillos.