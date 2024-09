Se dispara la demanda de comerciantes bolivianos que optan por el sol peruano en la frontera

La crisis económica que atraviesa Bolivia desde hace meses ha provocado un impacto significativo en la dinámica comercial, afectando tanto el mercado interno como las relaciones con países vecinos, en especial Perú. La escasez de dólares y la devaluación del peso boliviano han llevado a que los comerciantes en las fronteras prefieran usar el sol peruano como moneda de transacción.



En Desaguadero, la tasa de cambio sitúa al sol en 2,70 bolivianos, lo que lo convierte en una divisa más estable para las operaciones comerciales diarias. "El peso boliviano ha caído demasiado. Los bolivianos ya no quieren su moneda, prefieren soles porque su plata está muy devaluada", comentó una vendedora local a Canal N, según reporta Infobae.



Esta preferencia por el sol no solo afecta a los comerciantes bolivianos, sino también a los peruanos que operan en la frontera. "El sol está estabilizado, podemos adquirir productos normalmente. Sin embargo, nuestros hermanos bolivianos están lidiando con una moneda devaluada", señaló un comerciante peruano. La pérdida de valor del boliviano ha reducido las compras por parte de los ciudadanos de ese país, lo que también ha impactado negativamente las ventas de los comerciantes peruanos en la zona. "Las ventas son escasas e irregulares", comentó otra vendedora.



La inestabilidad económica y política en Bolivia, que ha provocado una escasez de combustible y dólares, repercute en ambos lados de la frontera. Medios bolivianos han reportado que cada vez es más difícil conseguir soles en territorio boliviano, y el peso boliviano ya no es aceptado como forma de pago, lo que agrava aún más la crisis. Ante esta situación, los ciudadanos bolivianos buscan desesperadamente dólares para poder mantener sus actividades comerciales y cubrir necesidades básicas, pero la falta de divisas limita sus posibilidades.



Aquellos que viajan a Perú también enfrentan dificultades al intentar cambiar sus bolivianos por soles o dólares. "Si va a viajar a Lima, lleve dólares o cambie su dinero en Bolivia, porque en Perú no encontrará dónde cambiar bolivianos", advirtió una periodista boliviana.



La escasez de divisas ha llevado a que incluso en las casas de cambio peruanas se restrinjan las operaciones con bolivianos. En algunos casos, simplemente no se acepta la moneda boliviana, complicando aún más las transacciones de los visitantes bolivianos. "Aquí donde estoy, 100 bolivianos no sirven para nada, no se pueden cambiar por ninguna otra moneda", lamentó un afectado.