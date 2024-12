Sector turístico en picada: 50% de las operadoras cerraron puertas y piden política de cielos abiertos

“Estamos altamente preocupados porque las líneas aéreas importantes (que operan en Bolivia) como Gol, Copa, Latam y otras, puedan salir del país. No hay dólares, no hay combustible para transportar a los turistas dentro del país; además de los bloqueos y paros, estamos viviendo una situación totalmente inestable para nuestro sector”, dijo Scarlet Illanes, gerente de la operadora Descubre en Santa Cruz.

De acuerdo con la Illanes, la actividad de su sector se redujo un 80%, pesar que en un año se registra la apertura y cierre permanente de empresas, pero estimó que más del 50% cerró sus puertas. “Un turista extranjero que quiere venir a Bolivia y se presenta un bloqueo, prefiere perder (dinero) y no venir para no tener que pasar una serie de situaciones que solamente en Bolivia se las vive”, expresó.

“Nuestro límite mensual es de 250 dólares en tarjetas de crédito y en tarjetas de débito llega exageradamente a los 100 dólares. Desde Bolivia ya no podemos traer gente del exterior, ya que nos obligan a cobrar en dólares y la gente no tiene dólares (...), nos hemos visto obligados a decirle al pasajero que pague con su propia tarjeta y se les está cobrando con 10, 11, 12 tarjetas para poder cubrir un hotel, lamentó.

Por su parte, Marcelo Terceros, de la agencia de viajes Iyambae Tours, afirmó que al no contar con turistas en Bolivia, su sector no tiene qué vender. “En la agencia de viaje (el turista) encuentra desde boletos aéreos, restaurantes, artesanía. Todo lo direccionamos, pero cuando cortan el mercado el turista ya no viene, peor ahora con las noticias que supuestamente van a dejar de venir líneas aéreas por la sencilla razón que no hay seguridad en el país”, consideró.