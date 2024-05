Senador retira de la Asamblea proyecto de ley que rechazan gremiales para evitar contrabando en mercados

Esta semana los comerciantes protagonizaron marchas y bloqueos de carreteras rechazando el proyecto de ley, el decreto que regula la transferencia de bienes inmuebles y la escasez de dólares.



“Está retirada esta (propuesta) desde hace 48 horas, si no me equivoco. Entonces, esto está fuera de tratamiento”, explicó Ajpi ante los cuestionamientos y medidas de presión que provocó la iniciativa legal de los gremiales.



Gremiales de Oruro iniciaron esta mañana un bloqueo de la carretera Oruro-La Paz en contra, precisamente, del proyecto de ley 145.



Según Ajpi, las movilizaciones de los gremiales tienen intereses políticos, aunque destacó los resultados alcanzados en una reunión con dirigentes gremiales.



“Me reuní esta mañana con los verdaderos gremiales. Hemos acordado trabajar en una ley integral y llevar a referéndum nacional. El proyecto de ley de lucha contra la corrupción y el contrabando está retirado, pero siguen insistiendo (con movilizaciones), eso es estrictamente político y para desgastar a un Gobierno”, denunció.



En declaraciones a medios de comunicación de La Paz y redes sociales, Ajpi aseguró que la derecha política utiliza cualquier argumento para movilizar a las bases, por lo que pidió a la población no dejarse engañar.



“Yo no voy a afectar nunca a las bases, por lo tanto, está retirado el proyecto de ley integral de lucha contra el contrabando y la corrupción”, subrayó.