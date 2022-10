Sequía mata 1.500 bovinos en Villa Montes y destruye sembradíos en Santa Cruz

Hizo notar que estos dos fenómenos vinculados al cambio climático castigan severamente a la economía de los productores que, en el caso del ganadero, deben invertir más de lo planificado para garantizar la nutrición animal. “La situación es preocupante porque muchos ganaderos complementan su actividad con la agricultura y al no llover el maíz y el sorgo, fuente de energía en la dieta animal, se marchitaron o, en otros casos, el promedio de rendimiento de grano fue marginal. Eso hizo que se dispare el precio de estos insumos y de otros alimentos sustitutos, como las harinas derivadas de soya, los rollos de heno o el bagazo hidrolizado”, precisó.

Desde Charagua, segunda sección municipal de la provincia Cordillera de Santa Cruz, el presidente de la Asociación de Ganaderos de Cordillera (Agacor), Roberto Vargas, expresó que la situación actual que enfrenta el sector pecuario, como consecuencia de la sequía (no llueve desde enero), es ‘grave’. Falta materia verde para el ‘ramoneo’ del ganado y el recurso agua en los atajados y reservorios naturales.

Denotó que la producción pecuaria en la llanura chaqueña de Charagua está en crisis. Vargas afirmó que muchos productores que no cuentan con pastura natural ni recursos para comprar maíz, sorgo, rollos de pasto o bagazo hidrolizado, cuyo flete de transporte es más caro que dichos alimentos, han ’descargado’ sus potreros porque sus animales empezaron a perder peso y morir de debilidad. “Muchos han alquilado sus potreros y, en casos extremos, vendido sus terrenos para saldar deudas e irse a la ciudad en busca de mejor futuro”, mencionó el dirigente.

“Son estos resultados los que nos llevan a exigir, como sector, el acceso a la biotecnología. Para el pequeño productor esta herramienta es de vida o muerte, no podemos seguir con una producción de sobrevivencia, seguir ‘empatando’ inversión versus producción, sin generar utilidades y hostigados por las deudas. Ni en la crisis sanitaria faltó alimentos en la mesa de los bolivianos, nos sobra capacidad para producir, necesitamos aliados, no trabas, para ser competitivos y reactivarnos”, dijo.

“Las primeras siembras no fueron tan castigadas, como las ‘tardías’ que, por falta de humedad, en algunas zonas, no llegaron a florecer, otras no llegaron a llenar vainas y otras se marchitaron esperando lluvias”, expresó Pérez, al inferir que este año habrá menos producción de granos de soya.