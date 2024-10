Sequía y humareda disparan precios de carnes y provocan mortandad de aves

Este fenómeno ha provocado una alza en los precios de la carne, que ya se siente en todo el territorio nacional. “Este año, la lluvia fue escasa y llegó fuera de temporada, afectando la capacidad de recuperación de los pastos. Sin suficiente alimento, el ganado no engorda y eso encarece todo el proceso”, comentó un especialista consultado por EL DEBER.

Sin embargo, en 2024, las lluvias no llegaron en su momento habitual, lo que afectó la oferta de pastura y forraje , esenciales para el engorde del ganado. Posteriormente, entre mayo y julio, las lluvias extemporáneas no penetraron adecuadamente la tierra, lo que resultó en una producción insuficiente.





Aumento de costos de producción

Sin embargo, aclaró que el problema de fondo no reside solo en los intermediarios, sino en las condiciones climáticas adversas que han afectado toda la cadena de producción. “La sequía prolongada impacta todo el ciclo productivo, desde la alimentación del ganado hasta su engorde”, subrayó



Frente al alza de precios, los carniceros han apuntado a los ganaderos como responsables. No obstante, la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) rechazó esta acusación. A través de un comunicado, Congabol explicó que ellos no fijan los precios finales, sino que son “tomadores de precios” determinados por el mercado y los intermediarios. En su comunicado, acusan a los centros de remate y mataderos de incrementar sus márgenes de ganancia a costa de ellos y los consumidores.