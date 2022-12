Siete consejos para sacar el mejor provecho al aguinaldo

6) No mezcle el aguinaldo con el salario de diciembre: Un error típico es pensar que el salario de diciembre es como otro aguinaldo, pero NO. El salario de diciembre es para lo que siempre se usa: el salario, casa, luz, comida entre otras prioridades. Por favor, no una su salario al aguinaldo. Dé un tratamiento separado al salario de diciembre e inviértalo en lo de siempre como sus gastos básicos y otros compromisos.

7) No exponga su dinero en esta época: No está demás tomar medidas de seguridad para no perder su aguinaldo. Manténgalo en una cuenta bancaria segura. No ande divulgando cuánto va a recibir ni qué piensa hacer. La discreción es buena compañera. No lo retire de un solo todo del cajero, para evitar riesgos. Proteja su tarjeta de débito.