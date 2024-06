Solicitan informe escrito sobre las inversiones que ha realizado la Gestora durante un año de operaciones

La PIE se da a conocer en medio de la polémica por la compra de bonos en dólares, por parte de la Gestora al Banco Central de Bolivia (BCB) por $us 200 millones, anunciada por el ente emisor el 31 de mayo. En esa oportunidad, el BCB destacó que “a sólo tres meses del inicio de su venta consiguió superar exitosamente en 158% la meta establecida de $us 100 millones para la colocación de dicho instrumento”.

El BCB había previsto colocar $us 100 millones en bonos hasta agosto, pero sorpresivamente -según los economistas- “apareció alguien” con $us 200 millones e invirtió en los bonos que tienen un plazo máximo de tres años y con tasas de interés desde 4,5% hasta el 6,5%.

Ante las especulaciones, el gerente de la Gestora, Jaime Durán, en conferencia de prensa realizada el pasado viernes, anunció que la entidad “logró un aumento significativo en la rentabilidad de los fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) gracias a dos inversiones estratégicas” por $us 500 millones, que generarán un retorno del 7% en un plazo de tres años.

Según Durán, la administradora pública hizo una operación de inversión en los mercados financieros internacionales que le permitió obtener un monto de $us 250 millones, de los cuales $us 200 millones fueron invertidos en bonos del Banco Central de Bolivia- BCB Dólares, a tres años de plazo y a una tasa de retorno del 6,50 %. Los $us 50 millones restantes se invirtieron en bonos del Tesoro de Estados Unidos, instrumentos de altísima calidad crediticia mundial, a una tasa del 4,6 %.