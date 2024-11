Suben las transacciones en activos digitales: $us 23,7 millones en octubre y el sector inmobiliario aprovecha la apertura

Luego de un mes de levantada la restricción -en julio- el BCB observó que en la plataforma Binance, la más usada y segura en el mundo, en el país se realizaron transacciones por $us 13,7 millones; en agosto por $us 17,5 millones; en septiembre por $us 20,4 millones, y en octubre por $us 23,7 millones.