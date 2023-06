Trámites firmados por Colodro siguen su curso; el resto debe esperar

“Durante estas cuatro semanas, todo los documentos, trámites, informes y balances que firmó Colodro tienen valor legal, por lo que deben proceder y no hay motivo para dar marcha atrás”, explicó bajo condición de anonimato un abogado especialista en temas financieros.

Precisó que el objetivo central de la ASFI y del interventor era dar certidumbre a los ahorristas de Banco Fassil con la elección de los nueve bancos y eso no cambia con el fallecimiento de Colodro.

En este sentido, Jaime Dunn, analista financiero, remarcó que todo lo firmado ya no se debe revisar , en tanto que todo lo que tenía un avance verbal no plasmado en un documento puede ser modificado o suspendido, si el nuevo liquidador lo considera necesario.

“Este trágico hecho puede cambiar algunos plazos, pero no suspende el pago de los salarios y beneficios de los trabajadores de Fassil, no deja sin efecto la investigación que se lleva adelante para encontrar a los responsables de la iliquidez de este banco. El nuevo liquidador no empezará de cero, ya hay un camino trazado que se debe seguir”, puntualizó Dunn.