Transporte pesado convoca a una “cumbre abierta” para buscar soluciones ante la asfixia económica que atraviesan

“Estamos cansados, en esta cumbre, vamos a definir qué es lo que vamos a hacer como sector, porque diésel, tenemos comentarios de que en 10 días ya no va a haber en La Paz. Por lo menos un 80% de todos los camioneros está parado y ahora con las nuevas importaciones va ser más caro y nosotros no vamos a poder conseguir combustible ¿y acaso la gente va a pagar el flete (de transporte) más caro? Estamos mal”, aseveró.

El dirigente anunció también que se está haciendo alianzas con los sectores gremiales y las organizaciones de pequeñas y medianas empresas para que asistan a la cumbre, que será la que defina las medidas de presión, pero aclaró que no se contemplará la figura del bloqueo . “Lo que se puede definir es pedir la condonación de intereses o periodos de gracia a los bancos y un alivio tributario (a Impuestos Internos) de dos años.

Además, se considerará el no pago de peajes en las carreteras. “Todo está caro, un repuesto que costaba 400 (bolivianos), está en 1.600. O sea que no hay presencia del Estado, no hay quien diga algo. Las cosas van subiendo, mientras nuestros fletes siguen miserables”, concluyó.