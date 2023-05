Tres mil extrabajadores de Fassil deciden activar demanda laboral contra el interventor del banco

Los más de 3.000 trabajadores del ex Banco Fassil en Santa Cruz -de los más de 4.600 a escala nacional-, definieron activar una demanda penal contra el interventor y no descartan un bloqueo de carreteras para exigir el pago de salarios y de beneficios sociales.

“Ayer tuvimos una reunión con representantes del interventor y de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y ellos nos hicieron notar que no cumplen con lo solicitado por el estado de iliquidez de la ex entidad banciaria. Además, nos dejaron entrever que priorizaron el pago a terceros que habían planteado demandas penales y que procedieron a la cancelación para evitar multas”, expresó juan Carlos Alarcón, vocero en representación de los ex colaboradores de Fassil.​