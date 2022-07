Una frágil defensa legal del Estado precede a otros 3 fallos arbitrales

Informes oficiales detallan que el Estado boliviano enfrenta en la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) procesos por demandas de la estadounidense Compañía Minera Orlandi, por la expropiación de sus concesiones mineras en Oruro (monto a definir); de la británica Glencore Finance Bermuda, por la expropiación de Vinto y Colquiri ($us 675,7 millones); de la boliviano-peruana Soboce, por la nacionalización de sus acciones en Fancesa ($us 93,3 millones más intereses); y de la suiza Zürich, por la pendiente nacionalización de sus acciones en la AFP Futuro (monto a definir).

Otros tres procesos comerciales contra empresas públicas bolivianas se presentaron en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y uno en The Grain and Feed Trade Association (Gafta).

Las demandadas en la CCI son la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), por una controversia contractual con la firma india Jindal Steel Bolivia ($us 15 millones); la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), por una controversia contractual con la estadounidense Duron LLC ($us 2,89 millones); y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por una conciliación de cuentas con la británica Shell ($us 26 millones).