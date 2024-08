Una leve recuperación del precio del litio para 2025 alienta nuevas inversiones

Los precios del carbonato e hidróxido de litio evidenciaron un fuerte incremento desde la segunda mitad del 2021 hasta el cierre del 2022, alcanzando cotizaciones cercanas a los $us 70 mil/ton. La fuerte alza en el precio en esos años fue provocada por el crecimiento de la producción de vehículos eléctricos y por las expectativas que la oferta no sería suficiente para cubrir la demanda, según reporta el portal Más Energía.



Sin embargo, en 2023 los precios cayeron rápidamente a medida que los pronósticos de ventas de vehículos eléctricos (BEV) se incumplían y los países con los mercados automotrices más importantes comenzaron a terminar o reducir de los subsidios para su compra.



Además se incrementó con fuerza la compra de vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV), los cuales tienen un menor costo y cuentan con una batería más pequeña, la que tiene menor contenido de litio



El exceso de oferta dada la puesta en marcha de nuevos proyectos fue una variable que igualmente presionó negativamente los precios del litio en 2023 y 2024.



Según un informe del Ministerio de Minería de Chile y con estadísticas que aportan S&P Global, EIA y Wood Mackenzie, los valores promedio del carbonato de litio se incrementarían paulatinamente hasta alcanzar los $us 15.950/ton en el cuarto trimestre de 2024 y $us 16.450/ton en 2025.



Para un período de largo plazo 2029-2033 el precio promedio publicado por Consensus Forecast alcanzaría los $us 18.280.



La caída de los precios se debió a una serie de factores, entre los que destacan: la caída de las ventas de vehículos eléctricos; los países con los mercados automotrices más relevantes comenzaron a terminar o disminuir los subsidios para la compra de vehículos eléctricos; alza en las compras de automóviles eléctricos híbridos enchufables (PHEV); y reducción de inventarios de litio de las compañías compradoras, lo cual ha limitado la compra de mayores volúmenes y una mayor oferta de litio en el mercado debido a la entrada en operación de nuevos proyectos.



El estudio destaca que en 2023 la demanda mundial alcanzó a 920 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), representando la industria de baterías el 84% del consumo total.



Para 2024 se proyecta una demanda de 1.129 mil toneladas (LCE). Se prevé que alcance 1.404 miles de toneladas (LCE) en 2025, con un crecimiento del 22,7% y un 52,6% con respecto al 2023, debido fundamentalmente a la demanda de baterías utilizadas en vehículos eléctricos.



En cuanto a la oferta de litio, en 2023 registró 988 mil toneladas de LCE, previéndose que el 2024 se produzcan 1.246 toneladas, equivalente a un aumento interanual del 26,1%.



En 2023 la industria de baterías de ion litio representó el 84% de la demanda y el segmento focalizado en automóviles eléctricos dio cuenta del 62%.



Los datos del reporte indican que el consumo de litio para baterías continuará predominando en la demanda en los próximos años, proyectándose que en 2025 registrará las 1.250 mil toneladas, equivalente al 89% del total.



De acuerdo con las estadísticas del informe, el segmento enfocado en baterías para la industria automotriz por su parte tendría una participación del 67% a dicho año en el total. Los usos industriales/químicos para la fabricación de vidrio, cerámica, grasas, lubricantes, medicamentos y otros representaron un consumo en 2023 de 16% del total, estimándose que en 2025 tengan una participación de sólo el 11%.



En 2023 se vendieron 13,8 millones de vehículos eléctricos, y se espera que en 2024 dicha cifra alcance las 16,9 millones de unidades.



Actualmente China es el principal mercado de vehículos eléctricos, registrando ventas por 8,1 millones de unidades (BEV–PHEV) en 2023, mientras que en 2024 alcanzarían las 9,9 millones. El gigante asiáticoi representó el 59% de las ventas mundiales de vehículos eléctricos en 2023, y se prevé que mantenga un nivel similar de participación en 2024.