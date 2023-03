Viceministra de Servicios Financieros afirma que "ha disminuido la demanda de dólares"

La demanda de dólares tiene “una disminución bastante importante” y se va retornando a la normalidad, por lo que se demuestra que “esto no era real”, porque de haberlo sido se mantendría o subiría la demanda, aseguró la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza.



“Nosotros consideramos que las personas se han dado cuenta que esto no era real, que el tipo de cambio de se va mantener, y ante cualquier requerimiento, para cualquier tipo de operación que se quiera en dólares, ahí están los dólares”, afirmó en Bolivia Tv.



Espinoza explicó que entre el 1 y 2 de marzo se reportó una disminución de la demanda de la moneda extranjera.



El Banco Central de Bolivia (BCB) dio cuenta de que la banca dispone de $us 240 millones para atender la sobredemanda de dólar de los últimos días, además reafirmó que el tipo de cambio en Bolivia se mantendrá invariable y quienes están comprando dólares “caros”, como consecuencia de una especulación derivada de rumores, perderán dinero.



El tipo de cambio se mantiene en Bs 6,96 para la venta y Bs 6,86 para la compra desde 2011. La última vez que se movió el tipo de cambio fue el 2 de noviembre de 2011, cuando la moneda nacional se apreció de Bs 6,97 a 6,96 para la venta y de Bs 6,87 a 6,86 para la compra por cada dólar estadounidense.