Viceministro califica de abusivo y arbitrario el incremento del precio de la carne de pollo en Santa Cruz

“Al igual que las amas de casas nos vemos sorprendido por el incremento abusivo y arbitrario que ya no es cometido por especuladores o contrabandistas, sino por los propios productores empresarios del sector avícola aduciendo bloqueos, déficit en la producción de pollos BB y de la gripe aviar, enfermedad que no afectó a los productores de pollo parrillero de Santa Cruz, sino a avicultores de huevo de Cochabamba. No encontramos un justificativo valedero para pretender explicar la subida del precio del pollo” expresó el viceministro, en una entrevista televisiva de una red de alcance nacional.