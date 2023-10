Viceministro estima crecimiento de la economía de un 3% a pesar de criterios de "pseudoanalistas"

Morales puso de referencia al Producto Interno Bruto (PIB), que en 2022 llegó a $us 44.315 millones, un crecimiento al primer trimestre de 2,3%, una inflación a septiembre de 1,5% y una reducción del desempleo a 3,7% a junio, mientras el PIB per cápita se ubicó en $us 3.691.