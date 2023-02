Viru Viru HUB, siete años relegado, pese a ser el aeropuerto con más flujo del país

Han transcurrido siete años, dos gestiones del partido oficialista en función de Gobierno, y Viru Viru HUB -centro aéreo de conexión de pasajeros y de carga con alcance intercontinental- sigue postergado, pese a ser el aeropuerto con mayor movimiento de pasajeros del país. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que, de enero a noviembre de 2022, la estación aeroportuaria cruceña registró la llegada de 461.285 viajeros, entre nacionales y extranjeros. A escala nacional, en dicho periodo, se contabilizó el arribo de 538.482 pasajeros.



En abril de 2016, el Gobierno del entonces presidente Evo Morales contrató a la empresa china Beijing Urban Construction Group Co para el desarrollo de Viru Viru HUB, pero decidió rescindir el documento seis meses después debido a que, según informaron en su momento las autoridades bolivianas, la firma incumplió requerimientos y formalidades fijadas en el contrato. Ofertó $us 300,2 millones, casi $us 100 millones menos del precio referencial de la convocatoria lanzada por el Gobierno.



En septiembre de 2019, durante la gestión de Morales, la empresa Aeropuertos de París Internacional (ADP) y el Gobierno firmaron un memorándum de entendimiento para el diseño, construcción, operación, mantenimiento y financiamiento de Viru Viru HUB. Se habló de un compromiso de inversión de al menos $us 420 millones.



Ya en 2021, en la gestión del actual presidente Luis Arce, un día antes del aniversario de Santa Cruz, el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Marcelo Laura, citado en la estatal ABI, dio cuenta de que se reactivó el estudio de preinversión para la construcción de un centro logístico de concentración de conexión y flujo aéreo internacional, mejor conocido como HUB, en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz. La autoridad insinuó que uno de los pasos preparatorios para al ansiado proyecto fue la inauguración de la terminal nacional ampliada de dicho aeropuerto, que tuvo una inversión de Bs 42,8 millones.



“Estamos encarando el Viru Viru HUB con obras de gran envergadura siguiendo los lineamientos del proyecto dejado por la cooperación japonesa JICA que fue la que diseñó y construyó el aeropuerto”, expresó el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, en contacto telefónico.

La autoridad expresó que, en paralelo a la construcción de obras de servicios se trabajará en infraestructura aeroportuaria (ampliación de la plataforma), dado que el próximo mes se prevé la llegada de tres aviones Airbus para robustecer la flota de la aerolínea estatal BoA. Acotó que estos aviones operarán desde Santa Cruz y que dicha iniciativa forma parte del proyecto Viru Viru HUB. “Son aviones de gran porte, con los que vamos a generar mayor conexión de pasajeros”, expresó Montaño.



Giro en la política aeronáutica



En criterio del presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Oswaldo Barriga, la consolidación Viru Viru HUB, no solo implica la construcción de la infraestructura del aeropuerto, sino que también debe ir acompañada de una política aeronáutica que fomente el ingreso de nuevas aerolíneas que, además de incrementar los destinos, amplíen las frecuencias de los mismos. Por ello, dijo que es importante que Bolivia cambie su política aeronáutica de manera que sea adecuada a este fin. “Se debe agilizar los procesos de las instituciones ligadas a la actividad aeroportuaria que ejercen control, tanto a los pasajeros como a la carga. Esto pasa por implementar servicios digitalizados que agilicen los trámites y permitan un mejor y mayor flujo de pasajeros y carga”, manifestó.



En tanto que la gerente técnica del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), María Esther Peña, deduce que tener un HUB aéreo es necesario e importante, considerando que el departamento de Santa Cruz cuenta con una ubicación estratégica para convertir Viru Viru en una gran plataforma de comercio exterior que preste servicios logísticos como puntos de conexión para los vuelos de las aeronaves, funcionando como eje distribuidor de cargas y pasajeros, impulsando las exportaciones no tradicionales, además del turismo y empleos para el país.



Con datos del INE, dio cuenta de que el flujo comercial -exportaciones e importaciones- por el modo aéreo en la gestión 2022 se incrementó en 70% en relación al 2018.



A deducir por el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Bolivia (ALA), Jorge Valle, un HUB no es solo infraestructura porque sin operadores aéreos un proyecto de esta envergadura no tiene sentido. “Es ahí donde fallan las autoridades que han convertido a Bolivia en un país ‘tranca’, poniendo limitaciones a nuevas líneas que han expresado el interés de operar e invertir en el país. Pretender hacer un HUB con la estatal BoA denota el desconocimiento en cuanto a la aviación comercial”, apuntó.



Abre las puertas a inversiones



Para Dardo Gómez, gerente general de la aerolínea AMAS Bolivia, concretar el ansiado HUB será un paso importante, que va a generar un polo de desarrollo estratégico, con una proyección regional para el país y un impacto positivo directo en la economía. “Importante mencionar que abre las puertas a la inversión desde diferentes puntos del continente. Para que eso suceda se debe trabajar de manera seria y creativa en ponderar las ventajas que va a otorgar el HUB, ubicado en el corazón de América del Sur, fomentar las inversiones, garantizar la seguridad jurídica a las inversiones y una serie de políticas y directrices que deben acompañar a una obra de esta magnitud”, puntualizó.



Desde la aerolínea estatal BoA, el gerente Ronald Casso, afirmó que la empresa viene trabajando a través de la gestión ante diferentes países para la apertura de nuevas rutas. “Como aerolínea estamos impulsando el concepto operacional de HUB a través del incremento de vuelos internacionales teniendo a Viru Viru como un centro de conexión importante para la región”, mencionó, al detallar que bajo el mismo concepto se trabaja el transporte de carga aérea.



Mencionó que el HUB también es un concepto para el transporte de carga y, para ello, cree que es necesario que se desarrollen las facilidades para el intercambio obteniendo un mayor movimiento operativo comercial que beneficiará a Santa Cruz con más opciones de exportación de productos e importación de insumos.



Conectividad en servicios



Desde el punto de vista de Daniel Navajas, máster en diseño y gestión de aeropuertos, las ampliaciones de aeropuertos y modernización de equipamiento deben ser realizadas para brindar conectividad aérea, buscando y creando políticas aeronáuticas de Estado, tales como: políticas basadas en rutas y en los pasajeros, políticas basadas en la compañía aérea y políticas aeroportuarias, todas generadas a partir de una intención del Estado de brindar conectividad local o internacional a partir de una infraestructura y servicios aeronáuticos y no aeronáuticos adecuados y óptimos.



El responsable del Observatorio de movilidad Urbana de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) Santa Cruz, Luis Alberto Castro, cree que se debe hacer una alianza estratégica con el ‘socio estratégico’ (Estado central) para convencerlos que sin hacer grandes inversiones, como tanto elefante blanco estatal, se puede lograr mayor aprovechamiento en sus operaciones, aumentando la calle de rodaje de la pista de aterrizaje, aumentar la plataforma de estacionamiento y mangas, agrandar la terminal de pasajeros y realizar una gran terminal de carga.