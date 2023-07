YPF destinará $us 50 millones en prospecto Charagua y estima potencial de 1,4 TCF de gas

ECONOMÍA

Importación de combustibles crece cinco veces más en dos últimos años

El INE indica que en 2020 se destinaron $us 768 millones para la compra de líquidos. En 2021 el monto fue de $us 2.112 y en 2022 se cerró en $us 4.231 millones. El Gobierno defiende los costos de adquisición