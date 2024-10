YPFB anuncia exitoso fin de la perforación del pozo Mayaya Centro X1; experto afirma que se encontró agua

En ese sentido, manifestó que Mayaya Centro X1 no es un pozo comercial para hacer ninguna inversión “y menos en una zona no tradicional, donde la logística, los ductos no están a la mano, no hay plantas, hay que construir todo eso (…). El pozo, en realidad, es un pozo estratigráfico, es un pozo exploratorio, y creo que ha cumplido su función investigando las diferentes formaciones y no se descarta, a futuro poder hacer tal vez un par de pozos más en la zona, que dudo que por la crisis económica, por la logística y por el lugar donde están estos pozos de La Paz, se haga en los próximos años”, concluyó.