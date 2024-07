YPFB asegura haber encontrado una nueva cuenca hidrocarburífera en Mayaya X1, con un potencial de 7 TCF

Fue el Presidente del Estado, Luis Arce, quien se encargó de dar "la primicia", la mañana de este lunes, en La Paz, durante la Sesión de Honor por los 215 años de la gesta libertaria del 16 de Julio de 1809. Sin dar nombres, hizo referencia al gobierno de Evo Morales, que gastó $us 500 millones en proyectos exploratorios en el norte paceño, pero ahora “ con 50 millones de dólares de inversión en nuestro gobierno, hemos descubierto un megacampo en el norte paceño”, afirmó.

“Hoy el (pozo) Mayaya Centro hace el descubrimiento del subandino norte, que es una cuenca que comprende parte del norte de La Paz, parte de Beni y parte Pando (…). No es solamente un nuevo megacampo que se descubre, si no es una frontera exploratoria nueva , estamos hablando de que La Paz se convertirá en el quinto departamento productor de hidrocarburos, por lo cual es un hito histórico”, señaló Dorgathen.

Dorgathen detalló que la inversión realizada en el proyecto exploratorio fue de $us 60 millones, pero no se atrevió a calcular las millonarias inversiones que se realizarán para evacuar la producción de gas y líquidos hacia las plantas de procesamiento más cercanas. Analistas advierten, desde hace tiempo, que para ello YPFB no está en condiciones y tendría que contar con financiamiento externo.