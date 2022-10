YPFB dice que CAO y Anapo respaldan pedido de suspender bloqueos; pero agropecuarios lo niegan

La comunicación oficial indica que YPFB, la CAO y Anapo "piden a los sectores movilizados levantar los puntos de bloqueos a fin de garantizar el normal abastecimiento de combustibles". Sin embargo, los representantes de ambas entidades explicaron a EL DEBER que solo se habló de la provisión de combustibles y la manera en que pueden coadyuvar para no frenar las labores de campo.

"Se hizo la reunión (ayer) a las 16:00, les planteamos la situación y el presidente deYPFB dijo que arregló el problema en la refinería de Palmasola y estaban despachando más de 40 cisternas. Nosotros agradecimos y nos pidió que colaboremos avisando a los puntos de bloqueo para que dejen pasar las cisternas. Así , dijimos que hablaríamos con la gente que está en los bloqueos para que se pueda llegar a Palmasola y los centros de distribución, tanto con gasolina como con diésel. La reunión no duró ni 10 minutos".

Sobre el comunicado de YPFB, en sentido de que se levantara el bloqueo, sostuvo que no se tocó el tema. "Incluso se habló del cerco y nuestro tema fue abastecimiento. Nosotros no entramos en el tema de solucionar el conflicto, porque no nos compete", reveló García.