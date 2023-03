YPFB pagó a Trafigura el doble por la entrega de diésel en Paraguay

La multinacional Trafigura recibió de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) una comisión (“premio”) por metro cúbico de diésel que duplica la que recibió otro proveedor de combustibles para el país. Ambos contratos se confirmaron en fechas próximas y tienen el mismo punto de entrega, depósitos de Paraguay.



Según documentos oficiales, el 28 de julio del año pasado, la petrolera boliviana confirmó un contrato con Trafigura PTE con un premio de $us 537 el metro cúbico de diésel, el 10 de agosto con Petropar con un premio de $us 450 y el 15 de agosto con Monte Alegre con un premio de $us 259.



La semana pasada el ex ministro de Gobierno, Carlos Romero denunció en una entrevista con un medio televisivo que las comisiones que YPFB le paga a los proveedores de combustibles ocultan sobreprecios “escandalosos” y que Trafigura es una de las empresas que más participa de este esquema.



El presidente de YPFB informó a EL DEBER que el incremento de las comisiones para los proveedores se debe a la guerra en Ucrania. “El premio depende del punto de importación. El de $us 590 es por el sur-oriente, si hablamos de occidente el premio es de $us 40. Ese premio es alto por la logística”, dijo.



Sin embargo, las notas oficiales indican que Trafigura recibe también altas comisiones por la entrega de combustible en puertos de occidente. En abril, por ejemplo, YPFB pagó a Petroperú premios de hasta $us 199,35 por metro cúbico de diésel y en junio un premio de $us 285 a Trafigura PTL.



“En este momento, el 20% de los combustibles que importamos nos lo están facilitando Trafigura (...), pero tenemos otros proveedores que están por el lado de occidente y nosotros queremos apuntalar eso, no solamente depender de Trafigura o del punto de ingreso sur-oriente, donde Trafigura opera”, informó el jueves, el gerente de Planificación Corporativa de YPFB, Danny Roca.



El ejecutivo aseveró también que, por causa de los efectos de la invasión rusa a Ucrania, el precio de los combustibles se ha incrementado, al igual que los premios. “Los costos que están asociados al diésel también han subido”.



El vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de la petrolera estatal, Enzo Michel, informó ayer a medios estatales que la guerra “ha tenido un impacto en toda la cadena” de provisión de hidrocarburos líquidos.



“Tenemos dos puntos de acceso grandes. El primero, por la zona sur-oriente (...) es mucho más costoso”, sostuvo, ya que incluye transporte en buques hasta puertos en Argentina o Paraguay, traslado a tanques o barcazas, hasta completar la logísitica con cisternas”, detalló.



En los puertos de occidente (Chile y Perú), “la logística es menos complicada”, agregó.



Según fuentes conocedoras de la cadena internacional de intermediación de combustibles, los mayores premios que otorga Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos esconden una red de corrupción que involucra a Trafigura y a otros intermediarios.



YPFB detalló que tiene 98 proveedores registrados y que “se adjudica” la provisión de diésel o gasolina “a aquella empresa que presente la oferta de precios más competitiva”.



Trafigura informó que participa en los procesos de contratación de acuerdo con el marco contractual que rige a la compañía estatal” y que, “a la fecha, ha cumplido a cabalidad con las obligaciones contractuales que tiene con YPFB”.



“Operamos en más de 150 países. En todos los casos, cumplimos con la normativa y legislación vigente”, indicó la multinacional en una nota enviada a EL DEBER.



Seguimiento



Datos obtenidos por fuentes cercanas a Yacimientos, que pidieron no ser citadas, señalan que esta compañía, junto con la empresa Vitol, llegaron a tener hasta el 90% del negocio de las importaciones durante el gobierno de Evo Morales. En la actualidad, agregan, estas dos empresas tienen el 48% de las compras de diésel y gasolina.



“Yacimientos siempre trabaja con transparencia”, expresó Roca. En ese marco, “todos los procesos de contratación de combustibles están yendo a una auditoría especial, pero no solo de esta gestión y del año pasado. Vamos a llevar a auditoría” todos los que fueron suscritos “desde 2014”, anunció.



Estos documentos “serán revisados exhaustivamente. Nuestro presidente Armin Dorgathen ha instruido aquello y ya, en su momento, se informará si existen algunas anomalías en los mismos”, agregó el ejecutivo.



En junio de 2022, Dorgathen instruyó una primera auditoría a los proveedores y a la logística en la internación de combustibles. Esta decisión se tomó luego de que Trafigura fuera cuestionada en Bolivia y otros países por supuestas irregularidades.