YPFB se compromete a fijar fecha para publicar informes sobre reservas de gas

De acuerdo con Nayar, en su labor fiscalizadora, se apersonó a las oficinas de YPFB en Santa Cruz, para solicitar una reunión informativa con el presidente de la estatal, Armin Dorgathen. Le comunicaron que no se encontraba en sus oficinas, por lo que tuvo que conversar con Roca, quien le manifestó que YPFB tiene previsto publicar la última certificación que elaboró la empresa canadiense DeGolyer & MacNaughton.

“Por otro lado, se tiene que este informe que ha sido emitido el año 2018, establecía que Bolivia contaba con 10,7 trillones de pies cúbicos de reservas probadas de gas natural y a la fecha, habiendo transcurrido esa cantidad de años, no tenemos información certera de cuántas reservas nos quedan”, subrayó Nayar.

Apuntó que en diciembre del 2023, según los datos del Sistema Público de Contrataciones (Sicoes), YPFB contrató a la certificadora canadiense y realizó el pago de $us 425 mil. El 20 de junio del mismo año, una comisión de YPFB habría emitido un informe de conformidad respecto al estudio de cuantificación y certificación de las reservas.

“Entonces, obviamente ya YPFB cuenta con estos estudios, ya los tienen en sus escritorios, pero no les da la gana de transparentar la información. Entonces, con todos estos antecedentes, nosotros vamos a seguir con nuestra exigencia de que se pueda transparentar esta información.

Sin sanciones

La diputada manifestó que durante su reunión de ayer (15/10/2024) se le informó que, por el motivo de cambio de titular en el Ministerio de Hidrocarburos , no se había dado a conocer la información de la certificación de las reservas de gas.

“Están utilizando este argumento para decir que, por este motivo es que no se habrían transparentado las reservas. Además de eso, incumplen con asistir a responder las peticiones, no solamente estas autoridades, sino también muchísimos ministros y, obviamente, el reglamento de la Cámara de Diputados establece en cuanto a la petición de informes escritos que las autoridades tendrían 10 días para responder estos informes y, al incumplir estos procedimientos, se estarían incumpliendo deberes. Pero con la tiranía judicial que hoy cogobierna con el Movimiento del Socialismo, lamentablemente no hay ninguna sanción para estos personeros”, aseveró Nayar.