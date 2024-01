Zenón Mamani, viceministro de Presupuesto: “Desde 2021 solo se han creado nuevos ítems en salud y educación”

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas instruyó a las entidades del sector público aplicar una política de austeridad y racionalizar o reducir sus gastos en viáticos, pasajes, celulares y publicidad, entre otros. Zenón Mamani, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal amplió la información sobre este tema. _¿Cuánto se prevé ahorrar con el plan de austeridad? La política de austeridad no es nueva, se aplica desde el año 2021, optimizando recursos, principalmente en papelería, material de escritorio, usos telefonía celular y de vehículos, pasajes y viáticos. Si podemos reunirnos de forma virtual, también y servicio de imprenta, uso de combustible, alquiler de oficinas, compra de equipos de computación y si todas las entidad es -no solo el nivel central- aplicaran estas medidas, se ahorraría más de Bs 1.100 millones al año.

Desde 2021 no se han creado nuevos ítems, solo en salud y educación, sin dejar la función social del Estado atendiendo las necesidades básicas de la población. Asimismo, estamos priorizando la inversión pública. No olvidemos que este año tenemos presupuestado $us 4.276 millones, de los que el 56% va a fortalecer el sector productivo, principalmente a la sustitución de importaciones, y en ese plan están más de 150 plantas industriales que permitirán sustituir importaciones y generar más fuentes de empleos, para generar el mayor dinamismo impulsando nuevos empleos.

_La inflación es baja, pero el Estado gasta mucho en subsidios ¿no genera un hueco grande a las finanzas cuando tenemos menos ingresos por la venta de gas natural?

El Estado siempre va a cuidar el bolsillo de los bolivianos, no vamos a generar un efecto en la población. La subvención es un elemento importante, y costoso a la vez, pero nosotros elegimos el camino correcto al sustituir la importación de combustibles, pero no pensando en el corto si no en el mediano y largo plazo.



Cuando ingresamos en 2021, en importación de combustibles, lo primero que hicimos fue la estrategia y se dejó de importar cerca a 200 millones de litros de gasolina en 2023 y este año serán 244 millones de litros menos. Compramos al sector cañero y con el bioetanol se puede sustituir, para reducir la emisión de carbono y ahorrar más de $us 100 millones.



Asimismo, este año entra en operación la planta de biodiésel que estaría reduciendo cerca del 5% de la importación de combustibles de diésel. Y se tiene pensado trabajar en la planta Fame 2 y HVO. Así, desde 2026 se prevé que el país deje de importar cerca del 60% de los combustibles que consume ahora. Se necesitan pasos que sean sostenibles para el país, no solo cargando a la ciudadanía los costos. Por eso, hacemos el esfuerzo como Estado de garantizar el precio bajo de gasolina y diésel.