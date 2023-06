César Farías pidió disculpas a "la familia ecuatoriana", pero no a los que agredió (video)

“Quiero pedirle disculpas a la familia ecuatoriana, porque no es la imagen que yo quiero que conserven de mí, más allá de que esto es fútbol, es pasional, de que es con vehemencia, no es lo que uno espera transmitir”, dijo a un medio de ese país el entrenador venezolano.

“La violencia no es justificable, pero yo no le pegué a nadie, no le pegue un puño a nadie, reaccione cuando me atropellaron, tampoco estoy diciendo que está bien”, agregó Farías.

“Lo que quiero que entienda la gente es que no fue porque no hubo motivo, fue porque me descoloco durante unos segundos. Estoy convencido que él pudo evitarlo… él ha podido desacelerar, pero también ha podido cambiar de dirección, se da cuenta que me impacta con la rodilla, con el antebrazo y el codo y me lleva todo por delante”, enfatizó.