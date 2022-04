Cristiano Ronaldo destruyó el teléfono celular de un niño con autismo y luego se disculpó (video)

Escucha esta nota aquí

Cristiano Ronaldo fue duramente criticado en los últimos días debido a que el sábado, luego de que su equipo, el Manchester United, perdiera por 1-0 en su visita al Everton por la Premier League, le destruyera el teléfono celular a un niño con autismo.

El delantero portugués se marchaba al túnel de vestuarios cuando dio un fuerte manotazo a un niño con autismo que le estaba grabando con su teléfono móvil.

CR7 rompió el celular y dejó la mano del chico, de tan solo 14 años, amoratada. Un acto vergonzoso por el que el astro luso acabó pidiendo perdón en sus redes sociales.

"Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra del juego limpio y deportividad", escribió Cristiano Ronaldo en sus redes sociales.

Sin embargo, no todo termina ahí, ya que el Manchester United y la Policía investigan los hechos.