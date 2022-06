El futbolista Casemiro ayuda a un centro de atención a la infancia (video)

Escucha esta nota aquí

Casemiro, jugador del Real Madrid y de la selección brasileña de fútbol, cumple una labor social a favor de niños necesitados de España. Brinda colaboración para los proyectos de ayuda de un centro de atención a la infancia desde hace más de tres años, denominada Save The Chilndren.

Aprovechando que tiene unos días de descanso, el mediocampista visitó uno de los centros que funciona en Madrid, donde compartió toda una tarde con los niños que asisten a dicho lugar.

El propio Casemiro compartió en sus redes sociales un video (ver al final de la nota) de su visita al centro de atención a la infancia, donde recordó que él sufrió mucho cuando era niño.

“Yo he sufrido mucho en mi infancia. He tenido una infancia muy complicada… Mi madre siempre me ayudó mucho, entonces para mí es un honor ayudar y sé cuán importante es ayudar”, expresó el brasileño.

Además, el reciente campeón de la Champions League con el Real Madrid, escribió: “En este centro de @savethechildren_es, niños y niñas de familias vulnerables encuentran un espacio seguro para crecer. Reciben apoyo escolar, aprenden y se divierten como los niños que son. Pasé con ellos una tarde divertida y emocionante”.