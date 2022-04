El reto de Ibrahimovic de pegarle un balonazo a la cámara (video)

Escucha esta nota aquí

Zlatan Ibrahimovic una vez más hizo gala de sus condiciones cuando a la hora de entrar en contacto con el balón se trata. Esta vez publicó un video en sus redes sociales en el que demuestra la precisión que tiene con su pie derecho.

El delantero sueco del Milan de Italia puso diez pelotas frente al arco, de todas ellas solo una era de color amarillo y su reto consistía en hacer pegar esa pelota en la cámara que lo estaba filmando desde dentro del arco.

Lanzó tres remates con balones blancos que dieron en la red y cuando tocó el cuarto, que era con el de color amarillo, cumplió su reto al hacer pegar en la cámara.

Además, ante algunos comentarios que ya circulan en los medios europeos en sentido que ya se acerca su retirada, el futbolista de 40 años escribió un mensaje llamativo.

“I decide when to stop, just like I decide that the yellow ball will hit you (Yo decido cuando parar, así como decido que la bola amarilla te va a pegar)”.