"Quiero ser una leyenda" del Real Madrid, afirma Arda Guler (video)

El Real Madrid no precisó el monto de la operación, pero, según la prensa española, el traspaso habría costado unos 20 millones de euros ( 21,7 millones de dólares) más unos ocho millones (8,6 millones de dólares) en variables.

"No quiero ir a jugar a otro equipo, ir cedido no entra en mis planes", explicó, insistiendo en que "he venido a jugar".