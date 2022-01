Te mostramos el video con el que The Strongest se despidió de Daniel Vaca

Escucha esta nota aquí

The Strongest decidió no renovar contrato con Daniel Vaca, pero eso no evitó que el club le rinda un homenaje al arquero cruceño, que defendió su portería por una década. A través de un video, el Tigre le dijo adiós y le dio las gracias al experimentado futbolista.

El club atigrado publicó un video en sus redes sociales, de un minuto y 38 segundos de duración, en el que hizo un recorrido de la estadía de Vaca en sus filas y además le escribió un mensaje.

“Vivimos victorias y derrotas, nos caímos y levantamos de la mano, estuvimos muchos años en esto llamado fútbol, para muchos un héroe, para nosotros un guardián bajo los tres postes que defendió con grandeza el honor de nuestro nombre. Juntos escribimos muchas historias, 19 son muy pocas las razones por las que te convertiste en un ídolo y pasaste a ser un emblema”, dice el texto que publicó el Tigre.

Vaca cumplió 43 años el 3 de noviembre y es el segundo jugador con más partidos disputados en la historia del Tigre, con 420 cotejos. El único que lo supera es Pablo Escobar, que llegó a jugar en The Strongest 438 partidos.