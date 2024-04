50 años de “Waterloo”: el triunfo de Abba en Eurovisión

El Waterloo de Napoleón como canción de amor

Apuesta de 120 libras

La canción no duró más de dos minutos y 45 segundos, y después de 90 minutos Abba fue declarado ganador del gran premio. Pero la ceremonia de premiación se retrasa porque un trabajador del evento no quiso dejar subir a Björn Ulvaeus al escenario, no podía creer que el hombre del extraño traje brillante estaba participando en el concurso. En retrospectiva, esto es comprensible para el sueco. "Nadie ha subido nunca al escenario con un aspecto tan feo y mal vestido como el nuestro", admite.

"Waterloo” arrasa en las listas

Abba eterna, incluso virtualmente

Al principio, se pensaba que los suecos eran una maravilla de un solo éxito, cuya fama pronto se desvanecería, Anderson relató más tarde. Pero se equivocó. En los años siguientes, Abba vendió 400 millones de discos y consiguió 17 grandes éxitos, entre ellos The Winner Takes It All, Dancing Queen, Thank You For The Music y Gimme, Gimme, Gimme. También produjo el musical Mamma Mia, que se representa con éxito desde hace más de 20 años. El hecho de que el grupo se disolviera en 1982 no afectó su éxito. Por décadas, los fanáticos esperaron un regreso, y en 2021 había llegado el momento. Los suecos regresaron con el álbum Voyage y un concierto virtual, llamado ABBAtare. Y, por supuesto, Waterloo volvió a estar en su lista de canciones.