Afganistán: el recorrido talibán para invisibilizar a las mujeres

Miles de salones de belleza se verán obligados a cerrar este mes en Afganistán tras un decreto de los talibanes. Para muchas mujeres, estos lugares eran la última oportunidad que les quedaba de ganar dinero legalmente. No solo eran la única fuente de ingresos para muchas familias , sino que también proporcionaban espacios seguros para que las mujeres se reunieran, intercambiaran ideas y se sintieran bienvenidas.

Las mujeres ya no pueden estudiar

En su momento, los talibanes justificaron su prohibición alegando que muchas alumnas no habían llevado el atuendo islámico adecuado, como el hiyab, y que se había producido una mezcla de géneros.

No solo se ha prohibido a las mujeres acceder a la educación, sino que también se las ha excluido del mercado laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo, el número de mujeres empleadas el año pasado descendió un 25% en comparación con mediados de 2021.

Los talibanes han prohibido a las mujeres trabajar en Naciones Unidas o con organizaciones no gubernamentales. Esto ha llevado a varias ONG internacionales, como Save the Children, el Consejo Noruego para los Refugiados y CARE, a cerrar sus operaciones en Afganistán, porque no pueden ejecutar sus proyectos sin personal femenino. Miles de empleadas del gobierno fueron despedidas o incluso se les pagó para que se quedaran en casa.