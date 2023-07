Afganistán: ¿no más taxis para mujeres sin burkas?

Fereydun, un conductor de mototaxi de Herat, en el oeste de Afganistán, ya no transporta mujeres. Si llevara a mujeres que no tuvieran todo el cuerpo cubierto, los talibanes lo golpearían y le confiscarían su vehículo, le contó a DW.

Ya ha tenido que presenciar humillaciones de mujeres. Los talibanes lo han detenido varias veces y han sacado del vehículo a mujeres que no llevaban burkas para maldecirlas y gritarles. Fereydun dijo que también ha sido castigado.

Testigos presenciales en Afganistán reportan que el Ministerio Talibán para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio estacionó policías morales en todas las grandes ciudades. Entre otras cosas, el ente decretó que los conductores de mototaxis y otros vehículos de pasajeros ya no pueden transportar mujeres que no lleven hiyab dentro de las ciudades.

"Cuando las mujeres viajan, deben ir acompañadas de un hombre”, dijo a los medios Akif Mohajer, representante del ministerio. "Cuando viajan dentro de la ciudad, no se permite que ningún hombre se siente junto a ellas y deben usar un hiyab completo. No importa si usan un chador o no, su hiyab debe ser completamente islámico".