Alemania detecta campaña de desinformación rusa en X

El objetivo sería transmitir la idea de que Baerbock no ve posibilidades de que Ucrania tenga éxito en su resistencia, con lo que la ayuda sería inútil. Para darle credibilidad a la supuesta polémica se imitan páginas de determinados medios, entre ellos, el propio Spiegel.

Otra fuente del Ministerio citada por el mismo medio dice que la desinformación se ha convertido en una amenaza global. "Aquellos que no comparten nuestros valores la utilizan para desestabilizar las sociedades, no sólo de las democracias occidentales sino en todas partes", dice la fuente no identificada. El objetivo sería crear desconfianza en las instituciones, en los medios tradicionales y en el Gobierno, así como generar una ola de apoyo a partidos que quieren romper el consenso democrático, como Alternativa por Alemania (AfD).