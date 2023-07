Alemania: refugiados ucranianos en "pueblos fantasmas"

"No nos quejamos"

"No nos quejamos. Tenemos electricidad, agua, calefacción, incluso Internet y telefonía móvil", dice Denis, quien no quiere revelar su verdadero nombre. "Podemos hablar a Ucrania. Cada semana vienen representantes de la administración municipal y nos ayudan con los documentos. Recibimos regularmente prestaciones sociales, lo único que todavía no hemos recibido son cursos de idioma", cuenta a DW.