América Latina necesita "una nueva cultura del agua"

En el mundo, 2.200 millones de personas viven sin acceso al agua potable. La situación en América Latina y el Caribe, que alberga casi un tercio de los recursos hídricos mundiales, es crítica: 166 millones de personas todavía no cuentan con acceso seguro al agua potable. Y menos del 50 por ciento de las aguas residuales son tratadas de forma adecuada. En un momento en el que en ciertos países de la región se viven olas de calor extremas y sequías de una magnitud cada vez mayor, así como inundaciones devastadoras, muchos se preguntan qué pasará con el abastecimiento de agua en los próximos años. DW habló sobre el tema con el Dr. Miguel de França Doria, hidrólogo regional para América Latina y el Caribe del Programa Hidrológico Internacional de la Unesco, con sede en Montevideo, quien participa de la Conferencia de la ONU sobre el Agua en Nueva York, que comienza este 22 de marzo.

La región cuenta con unos 662 millones de personas, de forma que la cantidad afectada depende un poco del indicador que se use. Hay muchas más personas afectadas por falta de acceso al saneamiento seguro, que por la falta del acceso al agua potable, y este problema es peor en las zonas rurales y periurbanas. De todos modos, estamos hablando de cerca de 160 millones de personas sin acceso a una fuente de agua segura. Eso indica que el objetivo que tenemos de que nadie se quede atrás, y que el acceso al agua y al saneamiento sea para todos, no se ha cumplido aún, y se sigue trabajando en él.

Estos desafíos se deben a un conjunto de factores. Los cambios que atravesamos hacen que el agua se vuelva un bien más escaso. Pero, por otro lado, es un tema cultural, en el sentido más amplio del término. Nuestra cultura se desarrolló en una situación de más abundancia de agua per cápita, tanto cerca de los espacios urbanos como en las zonas rurales que habitábamos, y eso ha cambiado más rápidamente que nuestra capacidad de adaptación y de mitigación. De ahí que el principal factor sea la creación de una cultura del agua adecuada, no solo para enfrentar los problemas que ya vivimos, sino para tener una perspectiva de futuro a mediano y largo plazo. Eso debe hacerse por medio de políticas gubernamentales, con la interacción de la sociedad con los recursos hídricos a nivel público y privado, con el conocimiento de expertos y de la investigación científica y técnica, con la inversión en infraestructura y con marcos normativos y regulatorios.

El sector que habitualmente usa más agua es el sector agrícola-ganadero, y también las empresas mineras. Se han hecho grandes esfuerzos en el sector agrícola para mejorar la eficiencia y, a pesar de haber situaciones preocupantes, también hay buenas prácticas que dan esperanza, si bien no siempre son difundidas como sería deseable. También la cooperación entre los países es de gran importancia, ya sea con el intercambio de datos y experiencias, como con la forma de gestionar recursos fronterizos. Asimismo, dentro de los países, es clave el intercambio entre los sectores productivos, sin olvidarse de los ecosistemas.

América Latina y el Caribe es una región con una gran diversidad hídrica, que se refleja en la riqueza de su biodiversidad, muy amenazada en varios ecosistemas acuáticos. El gran tesoro cultural de esta región tiene una relación estrecha con la diversidad hídrica. Aquí hay que destacar sobre todo la riqueza del conocimiento ancestral, de las tecnologías ancestrales del manejo del agua, que a menudo no son bien conocidas por una gran parte de la población. Muchas soluciones ya existen, y es necesario conocerlas mejor y propagarlas.

América Latina y el Caribe tiene una relativa abundancia de aguas superficiales, e incluso la cuenca más grande del planeta, la del Amazonas, y la quinta mayor cuenca del mundo, la del Plata. Tal vez sea por eso que las aguas subterráneas han quedado un poco olvidadas, y que, en comparación con otras regiones, el conocimiento al respecto no se ha desarrollado tanto. Es un recurso invisible que es preciso tornar visible. Solo en las últimas dos décadas se ha hecho un esfuerzo mayor y más preciso para conocer más, para estudiar esos recursos, y, en base a eso, saber cómo protegerlos, porque no se puede proteger lo que no se conoce. Hay estudios cada vez más detallados sobre las zonas donde los acuíferos son más vulnerables a la contaminación, y sobre el balance hídrico, es decir, si está entrando más o menos agua de la que se retira de un acuífero. Por ejemplo, sobre el acuífero Guaraní, uno de los más emblemáticos del planeta, que está en territorio de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, hay un esfuerzo común de los países, ya sea a través de medidas multilaterales entre estos países, como también a través de proyectos con organizaciones internacionales. como la UNESCO, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), justamente para alcanzar un conocimiento conjunto del acuífero, y para identificar aspectos muy concretos a fin de mejorar su sustentabilidad.