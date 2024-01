Argentina: ¿Debilitó la movilización a Milei?

Muchos pararon, pero no todos

"Me convocó mi sindicato y me convocó la realidad que nos golpea a todos y a todas, me convocó a luchar contra ese gobierno y a defender nuestros derechos”, dijo a DW la manifestante Victoria Santoro, quien se mostró satisfecha: "La vi muy masiva, superó mis expectativas. También vi a mucha gente que ha votado al gobierno, y eso me parece muy positivo”.