Argentina: pobreza, inflación y aumento de tarifas

El frío pega duro en la Avenida José Antonio Cabrera, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Sobre todo por la mañana y por la noche, cuando los rayos del sol todavía no brindan protección de las temperaturas invernales, el termómetro puede marcar grados bajo cero. A pesar de eso, varios comercios de fruta y verdura están abiertos.

En uno de ellos, el dueño, Martín González, lleva puesto un pulóver grueso, una chaqueta de invierno y una gorra de lana. Aquí no hay calefacción y la puerta está abierta permanentemente. "Eso tiene que alcanzar. No tiene sentido calefaccionar el negocio. Si cerramos la puerta, los clientes ya no pueden ver nuestros productos. Y nosotros vivimos de la clientela que pasa por aquí”, explica.