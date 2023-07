Arqueólogo israelí afirma haber encontrado el reino bíblico de David

Cinco ciudades fortificadas

La descripción bíblica de David

"Odio usar el término 'intentar demostrar la Biblia', porque no intento demostrar nada", dijo Garfinkel a Times of Israel. "Hay tradiciones bíblicas, y podemos ver si tienen relatos históricos o no... Eso no significa que todo, el 100 %, sean relatos históricos. A veces hay errores, a veces hay inventiva, a veces hay ideología".