Astrónomos descubren un asteroide gigante que reúne las condiciones de "asesino de planetas"

Un equipo internacional de astrónomos descubrió un enorme asteroide cuya órbita se cruza con la de la Tierra, creando una pequeña posibilidad de que se produzca una colisión catastrófica en un futuro lejano, según se detalla el lunes (31.10.2022) en una publicación de la revista científica The Astronomical Journal.

"El 2022 AP7 se cruza con la órbita de la Tierra, lo que lo convierte en un asteroide potencialmente peligroso, pero actualmente no tiene una trayectoria que lo haga chocar con la Tierra, ni ahora ni en el futuro", aseguró el principal autor Scott Sheppard, del Instituto Carnegie para la Ciencia.

Un "asesino de planetas"

"Cualquier asteroide de más de un kilómetro (de ancho) se considera un 'asesino de planetas'", agregó Shepperd, un concepto que se hizo muy popular por la trama de la película de Adam McKay 'No Mires Arriba' (Don't Look Up, en inglés).