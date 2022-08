Atacante de Rushdie se declara “no culpable” de intento de asesinato

El hombre acusado de apuñalar al escritor británico Salman Rushdie, un joven estadounidense de origen libanés, compareció la noche del sábado 13 de agosto ante un juzgado en el estado de Nueva York y, a través de su abogado, se declaró "no culpable" de "intento de asesinato ", informó la prensa local la madrugada del domingo (14.08.2022).

Hadi Matar, de 24 años y nacido en California, apareció vestido con uniforme de preso a rayas blancas y negras, esposado y con mascarilla ante un juzgado de Chautauqua y no dijo ni una palabra, según The New York Times. Las primeras indagaciones afirman que Matar simpatizaba con el extremismo chiita y la Guardia Revolucionaria iraní.