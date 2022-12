Ataque de disidencias deja 4 soldados muertos y 7 desaparecidos en Colombia

Además, el Ejército aseguró que aún falta por ubicar a siete soldados que se encontraban también en ese batallón y con los que aún no se ha podido establecer comunicación.

Este líder disidente emitió hace varias semanas su compromiso con la paz total y con entablar diálogos con el Gobierno y de esa forma pidió un cese al fuego a sus filas, aludiendo a no atacar si no están bajo ataque, una orden que no es la primera vez que se incumple.