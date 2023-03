Aumenta la adicción a los videojuegos y redes sociales en Alemania

Andreas Storm, presidente de la DAK, habla de "resultados aterradores": "Lamentablemente, la esperanza de que se frene el aumento del tiempo de uso y la adicción en los últimos años no se ha cumplido".

No dejar de jugar ni para ir al baño

El psicólogo Kai Müller observa las consecuencias a diario. Es presidente de la Asociación contra la Adicción a los Medios y trabaja con adictos al juego en la Clínica Universitaria de Maguncia, es decir, con jóvenes que descuidan sus responsabilidades escolares y familiares, no puede apagar la pantalla y reaccionan con ansiedad y mucha ira. Además, se atrincheran en sus habitaciones y no tienen aficiones ni intereses. En casos extremos, se olvidan de comer y ponen un balde en su habitación para no tener que ir al baño.